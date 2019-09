Ein kräftiges Plus bei Pension und Pflegegeld, mehr Geld für Karenzzeiten und so weiter: Im Parlament wurde in den Wochen vor der Wahl einiges auf den Weg gebracht - und es ist nicht gerade billig, wie Finanzminister Müller vorrechnet: Im „freien Spiel der Kräfte“ im Hohen Haus wurden Beschlüsse gefasst, die bis 2023 fünf Milliarden Euro kosten - davon seien rund drei Milliarden Euro nicht budgetierte „Zusatzkosten“, die das angepeilte Nulldefizit 2020 ins Wanken bringen. „Ich kann nur erneut an die Parlamentarier appellieren, die budgetäre Komponente bei Beschlüssen miteinzubeziehen.“