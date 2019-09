Ganz anders, als man es aus diversen Science-Fiction Filmen kennt, soll in der „Von Braun Station“ eine warme und gemütliche Atmosphäre herrschen. Wie hoch die Kosten für einen Aufenthalt sein werden, ist unklar, denn die Gateway Foundation macht dazu noch keine Angaben. Ziel sei es aber, den Aufenthalt im All auch für Normalsterbliche möglich zu machen, heißt es. Irgendwann soll ein Ausflug zur Raumstation nicht mehr kosten, als heute eine Kreuzfahrt auf einem Ozeanriesen, so die hochfliegenden Pläne des kalifornischen Unternehmens.