Wenn es um die Verkehrssicherheit geht, kennt der Staat offenbar kein Pardon. So musste sich nun am Innsbrucker Landesgericht der Besitzer (45) einer Tiroler Autowerkstätte verantworten, weil er bei zwei „Pickerl“ zu wenig genau hingesehen hatte. Die Anklage in einem derartigen Fall lautet auf Amtsmissbrauch.