Der Herbst bringt erneut Klimastreiks in Linz und auf der ganzen Welt. Der Grund: „Ein realistischer Blick in die Zukunft sowie die Handlungsbereitschaft bei vielen politischen Entscheidungsträgern fehlen“, sagen die Organisatoren „Fridays For Future“. Quasi Rückendeckung bekommen sie vom Sommer 2019 in Österreich: Es war der zweitwärmste seit Messbeginn und einer der sieben trockensten in der 253-jährigen Messgeschichte.