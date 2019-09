Mindestens 160 Hektar freies Bauland gibt es auf dem Gebiet der Stadt Jennersdorf - doch diese Flächen befinden sich derzeit in Privatbesitz und sind nicht selten Spekulationsobjekt, wie Kritiker betonen. Doch hohe Preise können sich vor allem junge Familien einfach nicht leisten. Sie müssen ohnedies häufig jeden Cent dreimal umdrehen. Um die Abwanderung zu stoppen und den Zuzug zu fördern, appelliert die Gemeinde daher an die Besitzer, die Areale zu „vernünftigen“ Preisen zu verkaufen, damit sie für junge Familien leistbar sind: „Bitte denken Sie an die Zukunft von Jennersdorf. Nur wenn wir es jungen Familien ermöglichen können, hier ihren Wohntraum zu erfüllen, werden wir auch weiterhin eine Gemeinde mit Zukunft sein“, ist aus dem Rathaus zu vernehmen.