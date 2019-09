In Graz hat sich ein unbekannter Betrüger das Porträt von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) zunutze gemacht und einer Bürgerin so Geld herausgelockt. Der „Politiker“ hatte schon vorige Woche die Frau per Facebook kontaktiert und im Chat-Verlauf um Geld ersucht. Sie überwies eine Summe, danach fehlte vom Betrüger vorerst jede Spur.