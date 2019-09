Mittelfeldmann Laimer verließ in der 39. Minute der Auswärtspartie mit einer Verletzung am Sprunggelenk den Platz. Nach der jüngsten Blessur von David Alaba (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) könnte auch Laimer drohen, für Österreichs nächste EM-Qualispiele gegen Israel (10. Oktober) bzw. in Slowenien (13. Oktober) auszufallen. Mit Wolfsburgs Xaver Schlager (Knöchelbruch) fehlt ein Deutschland-Legionär bereits fix.