Robust genug für Strand und Baustelle

Geladen wird via USB-C oder - deutlich schneller - das beiliegende Ladedock. Verarbeitung und Handling wissen zu gefallen. Die drei Kilo Gewicht, für einen Bluetooth-Speaker nicht gerade leicht, werden von einem clever an der Geräterückseite integrierten Tragegriff abgemildert. Die Verarbeitung - es dominiert Metall - ist hochwertig, überhaupt fühlt sich der Move solide und wertig an. Dass er staub- und wasserfest ist, ist auch eine gute Sache: So übersteht er im Zweifel auch mal einen Ausflug auf die Baustelle oder an einen Strand, hinterher kann man ihn kurz unter fließend Wasser abwaschen.