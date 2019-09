Bereits im Jänner 2018 erbeuteten die drei Diebe einen Bargeldbetrag in der Höhe von 1000 Euro in einer Trafik im Bezirk Wolfsberg. Im Februar versuchte das Trio wiederum in einer Trafik in Velden und einem Handelsbetrieb in Klagenfurt einzubrechen. Nach intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Velden konnte das von den Tätern benutzte Fahrzeug festgestellt werden. Der Wagen wurde von der ungarischen Polizei nach einem internationalen Fahndungsausschreiben erkannt und die Insassen kontrolliert.