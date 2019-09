Lord und Lady Carnarvon laden ihre Besucher höchstpersönlich zu einem exklusiven Cocktailempfang in den Salon, gefolgt von einem traditionellen Abendessen im Speisesaal, das der hauseigene Butler von Highclere Castle serviert. Auf das Abendessen folgt ein Kaffee in der Bibliothek, bevor sich die Gäste in eines der Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad und einer herrlichen Aussicht auf die 400 Hektar große Parklandschaft zurückziehen können.