Für seinen Kollegen hatte er nach dem Schlusspfiff ein Bonmot übrig. Gefragt, worüber die beiden lächelten, erklärte Ancelotti, dass der Klopp nur beruhigt habe. „Ich habe ihm gesagt, dass du, wenn du in Neapel verlierst, am Ende die Champions League gewinnst.“ Zur Vorgeschichte: Klopps Truppe verlor schon in der vergangenen Saison ihr CL-Gruppenspiel in Neapel mit 0:1. Am Ende holte man den CL-Pokal.