Vegane Aktivisten verhindern Kauf von Fleisch

Vegane Aktivisten haben sich in Neuseeland in einem Supermarkt vor dem Fleischregal positioniert und Kunden somit darin gehindert, die Tierprodukte zu kaufen. Die Gruppe namens DirectAction Everywhere war komplett schwarz gekleidet und die Münder waren mit Klebeband zugeklebt. In den Händen hielten sie Schilder mit Aufschriften wie „Stop eating animals“ („Hört auf, Tiere zu essen“). Erst die Polizei konnte die Truppe aus dem Supermarkt geleiten.