Telefonisch beruhigte sie gegenüber krone.at: „Es ist alles in Ordnung. Ich habe Schmerzmittel bekommen.“ Freilich spüre sie den Schmerz immer noch und ihr sei schwindlig. Von ihren Wahlkampfterminen lässt sich die passionierte Tierschützerin nicht abhalten. Am Mittwoch standen drei Termine am Plan, die sie alle absolviert hat. „Ich mache alle“, erklärte sie. Das sei kein Problem. Von ihrem Herzenstermin im Wiener Tierschutzhaus eilte sie zu einem Gespräch in ihr Büro und am Abend stand noch ein Stammtisch-Besuch am Programm.