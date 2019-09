Wenn es zu Hause auf der Couch am gemütlichsten ist und die Lieblingsserie läuft liefert McDonald’s den Lieblingsburger bequem direkt nach Hause. Am 19. September feiert McDonald’s die McDelivery Night In und sagt einmal mehr Danke an seine Gäste. Mit der „McDelivery Night In Collection“ - von den gemütlichen Kapuzendecken bis hin zu den einzigartigen McDelivery Slippers - sorgt McDonald’s weltweit für Begeisterung. Spielen Sie mit und gewinnen Sie exklusive „McDelivery Night In“-Wohlfühlartikel!