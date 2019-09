Cosplay-Parade und E-Sport-Turniere

Am Samstag locken die Veranstalter unter anderem mit einer Cosplay-Parade, bei der sich die Teilnehmer als Videospielhelden verkleiden. Während der ganzen Messe wird es verschiedene E-Sport-Turniere geben, in denen sich Profis unter anderem in „Fortnite“ oder „Rainbow Six Siege“ messen. Zu gewinnen gibt es Preisgelder und verschiedene Sachpreise.