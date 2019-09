Zur Person

Alice Auersperg, geboren in Landsberg am Lech (D), studierte Zoologie an der Universität Edinburgh (UK), 2011 erlangte sie das Doktorat an der Universität Wien und habilitierte sich 2018 im Fach „Tierische Kognition und Verhalten“ an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie gründete und leitet seit einigen Jahren das Goffin Lab in Goldegg (NÖ). Dieses ist ein Bestandteil des Messerli-Forschungsinstitutes für die Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung.