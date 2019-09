Seit Monaten kommen Geräte mit dem neuen WLAN-Standard 802.11ax - auch WiFi 6 genannt - auf den Markt, offiziell standardisiert war die neue WLAN-Generation aber noch nicht. Das ändert sich nun: WiFi 6 ist offiziell freigegeben und wird bald in immer mehr Geräten zu finden sein. Aber was bringt die neue WLAN-Generation eigentlich in der Praxis?