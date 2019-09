Mehrere Wochen lang waren die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien dem Trio auf der Spur. Die Familie steht unter dringendem Verdacht, einen lukrativen Handel mit Drogen aufgezogen zu haben. Verkauft wurden die Suchtmittel - Marihuana, Ecstasy und Kokain - in gleich mehreren Bundesländern. Neben Wien fanden sich Abnehmer auch in Oberösterreich sowie in Salzburg.