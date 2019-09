Gewinnspiel - Praterfeeling hautnah erleben

Die Kronen Zeitung schickt Sie mit etwas Glück mit Stefan Sittler-Koidl in den Prater: Im Rahmen einer exklusiven Praterführung können Sie hinter die Kulissen schauen, sich von einigen Fahrgeschäften direkt selbst überzeugen und all Ihre Fragen an den Praterexperten stellen. Die Kronen Zeitung verlost unter allen Teilnehmern die das Formular ausfüllen 25x2 Plätze für eine exklusive Praterführung am Donnerstag, 26. September 2019, 17.00 Uhr!