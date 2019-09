Hofer verwies bezüglich Türkei darauf, dass erst im Sommer 2019 rund 1,4 Milliarden Euro an EU-Hilfen an Ankara überwiesen worden seien. „Es ist völlig inakzeptabel, dass wir hier Milliardenzahlungen leisten, aber der Flüchtlingsdeal seitens der Türkei nicht eingehalten wird. Die FPÖ hat sich immer gegen diese Vereinbarung ausgesprochen, weil sich die EU erpressbar gemacht hat, was jetzt auch eintritt“, erklärte er am Dienstag gegenüber der APA.