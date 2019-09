München hat seine Wiesn, Wien hat seine Kaiserwiese: Dort wird ab 26. September wieder 18 Tage lang flaniert, genossen und gefeiert. Das größte Brauchtumsfest in ganz Österreich lockt Gäste aus dem In- und Ausland mit einer grandiosen Auswahl an heimischen Spezialitäten und nicht weniger als 900 Stunden Live-Programm.