Der in Bissau geborene Flügelspieler, der auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist Barcelonas große Zukunftshoffnung. Der 16-Jährige war am 31. August beim 2:2 gegen Osasuna zum jüngsten Ligatorschützen der Katalanen avanciert. Am Dienstag präsentierte er sich beim Remis gegen Dortmund ein erstes Mal auf der europäischen Bühne.