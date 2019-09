Elf Jahre nach „John Rambo“ kehrt Sylvester Stallone, eine der größten Action-Ikonen aller Zeiten, in einer seiner legendärsten Rollen auf die Kinoleinwand zurück! In „Rambo: Last Blood“, dem großen Finale der vier Jahrzehnte umspannenden Actionreihe, zieht Stallone („The Expendables 1-3“, „Creed 1 & 2“, „Rambo 1-4“) als Ein-Mann-Armee ein letztes Mal in den Kampf. krone.at verlost zum Kinostart (20.9.) Tickets für die letzte Mission von John Rambo.