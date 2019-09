Die Frau sei im Mai 2017 im Alter von 85 Jahren gestorben, berichtet die „Bild“. Als der arbeitsunfähige Sozialhilfeempfänger sie regungslos im Bett vorgefunden hatte, „bin ich zu Obi gefahren, habe ein paar Bretter gekauft und ihr ihren Sarg zusammengebastelt“, so Uwe M. Die Kiste stellte er schließlich hochkant an die Wand seines Kellerabteils in seinem Mietshaus. Die Nachbarn ahnten davon nichts. Den Geruch übertünchte er, indem er die Leiche mit Nitroverdünner überschüttete. Er erzählte herum, dass seine Mutter ihre Pension in Spanien verbringe.