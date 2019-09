„I, Pastafari“ - der Titel erinnert stark an den Science-Fiction-Film „I, Robot“ aus dem Jahr 2004 mit Will Smith in der Hauptrolle - feiert am 5. Oktober im Rahmen des Filmfestivals von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee Premiere. Danach folgen Vorführungen bei weiteren US-Festivals. Bis die Doku auch nach Europa kommt, dauert es allerdings noch etwas: Erst im kommenden Jahr wird der Film zu sehen sein.