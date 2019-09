„Wenn ihr irgendwo Werbung seht, wo ich Werbung machen sollte für Tabletten zum Abnehmen - bitte glaubt diesen Scheiß nicht! Es gibt keine Tabletten, mit denen man abnehmen kann. Und ich mach schon gar nicht Werbung für so einen Sch ...“, stellte die Sängerin auf Instagram klar. Für ihre Fans hatte Egli auch noch eine klare Botschaft: „Und das Wichtigste: Steh zu dir, so wie du bist, und finde dein Glück mit allem, was an dir ist!“