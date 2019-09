Aus bisher unbekannter Ursache brach in der Wohnung einer Klagenfurterin (30) ein Brand aus. Die Frau war alleine in der Wohnung und erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Sie wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Brand wurde durch die BF Klagenfurt und die FF St. Georgen gelöscht.