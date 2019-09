Die Polizei ordnete eine Untersuchung des Arbeitsunfalls an und informierte die Angehörigen des Slowaken. Es dürfte in dem Fall aber kein Fremdverschulden gegeben haben. Die Maschine war in Ordnung und sollte nur der regelmäßigen Wartung unterzogen werden. Die Kollegen des Verletzten standen bei der Befragung noch unter Schock. Die Arbeiten wurden aber noch am Vormittag wieder aufgenommen.