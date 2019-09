Vom Spitalsbett aus erzählte der Wanderer am Mittwoch seine unglaubliche Geschichte: Er war am Sonntag zu seinem Ausflug am Mount Nebo im Bundesstaat Queensland aufgebrochen, ohne jemanden Bescheid zu geben, wo er hinwolle. Bei dem Unglück verletzte er sich schließlich schwer: „Mein linker Fuß - direkt unter meinem Knöchel - wurde sauber in zwei Hälften gerissen. Mein gesamter Unterschenkel baumelte schließlich herunter“, schildert er die Situation. „Es ist keine komplizierte Fraktur - aber fast. Die Haut blieb unversehrt, aber ich hatte Blasen, die etwa 20 Zentimeter lang waren.“ Er wusste, er musste sich trotz der schweren Verletzungen auf den Weg machen, um zu überleben.