In einem Interview mit der „Gazzetta dello Sport“ heizte der Ferrari-Boss die Spekulationen um Vettel weiter an. Auf die Frage, ob denn Red-Bull-Star Max Verstappen ein Kandidat für den Platz neben Leclerc wäre, sagte er: „Ich denke, wir sollten einen großartigen ersten Fahrer haben und einen weiteren, der auch Rennen gewinnen und Punkte holen kann,“ so Binotto. Und ergänzte: „So wie bei Hamilton und Bottas.“