Ein Konzept, das die „Trollkinder“ - so der Spitzname des Klubs - zwischen 1995 und 2003 permanent in die Champions League hievte. Ebenso konnte man in dieser Hochphase die nationale Meisterschaft 13-mal in Folge für sich entscheiden. Einmal aber auch dank eines sehr entscheidenden Rats von Jürgen Werner, wie der heutige LASK-„Vize“ verriet. „Ich war im Rahmen meiner damaligen Berater-Tätigkeit in Schweden - und traf im Hotel zufällig den damaligen Präsidenten von Rosenborg“, erzählt Werner: „Der war ratlos, weil er den Trainer verloren hatte und nicht wusste, wen er holen soll. Ich riet ihm dazu, einfach den Co-Trainer zum Chef zu befördern, zwei, drei Spiele abzuwarten und notfalls erst dann einen neuen zu holen.“