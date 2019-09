Bei einer Explosion auf einem Firmengelände sind am Dienstagnachmittag im Bezirk Melk in Niederösterreich zwei Arbeiter verletzt worden. Die Männer hatten an einem Transportbehälter Dichtheitsproben durchgeführt. Plötzlich explodierte ein mit Sauerstoff gefüllter Schlauch, die beiden Arbeiter erlitten Verbrennungen.