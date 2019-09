Dass sich der Klub von Hauptsponsor Dietrich Mateschitz, der am Dienstag in der Sky Lounge die geglückte Premiere emotional beklatschte, 14 Jahre nach der Gründung endlich im Wohnzimmer eines Ronaldo und Messi präsentieren darf, ist fast zur Gänze der Verdienst der Bullen selbst: Seit Austrias Coup im Dezember 2013 hat Österreich im Europa League-Hauptbewerb in fünfeinhalb Saisonen 35 Siege geholt.