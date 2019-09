Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland dauert an: Am Dienstag setzten fast 200 Menschen zu den Inseln Chios, Kos und Lesbos über und erreichten so die EU. Weitere 43 Migranten fuhren entlang der Küste von der Türkei zur griechischen Hafenstadt Alexandroupolis, wie die Küstenwache in Piräus mitteilte.