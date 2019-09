Ein 40-jähriger Deutscher fuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Berwang-Namloser Straße L21 in Richtung Namlos. In einer Rechtskurve kam der Mann, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, fuhr in weiterer Folge über einen Wall und stürzte anschließend ca. 30 Meter über felsdurchsetztes Gelände in ein Bachbett ab.