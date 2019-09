Geocaching wird auch GPS-Schnitzeljagd genannt. Auf der ganzen Welt verstecken die sogenannten Geocacher Dinge in Dosen mit Notizbuch, also einem Logbuch, in dem man sich mit Nickname und Funddatum eintragen kann, wenn man die Dose gefunden hat. Die Koordinaten dieses Verstecks werden im Internet veröffentlicht. Für das Handy gibt es eine App. Geocaches (Sammelbehälter) sind weltweit versteckt - sei es am Berg, im Wald, in Parks oder auch in Stadtzentren.