Schon am Donnerstag könnte die ÖVP ihren Antrag für ein Verbot der rechtsextremen Identitären im Nationalrat einbringen. Ob sich die benötigte Mehrheit dafür findet, ist fraglich. Die SPÖ ist zwar auch für ein Verbot, aber wie so oft dürfte es an Befindlichkeiten und am Schlagen von politischem Kleingeld scheitern.