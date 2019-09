Die Faszination am Gemeinsamen steht bei der „Schmiede19“ im Vordergrund. Bereits zum sechzehnten Mal bietet das MedienKulturFestival in der Alten Saline auf der Halleiner Perner-Insel Menschen aus Kunst und Wissenschaft einen „Playground“ um spannende Projekte zu entwickeln, sich dabei gegenseitig zu unterstützen und so für die Zukunft zu vernetzen. Werkschau am Freitag.