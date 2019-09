Gesetzt trifft rasch in Kraft

Das Gesetz tritt mit Freitag, 20. September in Kraft, vor dem Stichtag (22. September) für die Landtagswahl. Ein Punkt ist es unter anderem, dass neben den Ausgaben zwischen dem Stichtag - in der Regel der 62. Tag vor der Wahl - und dem Wahltag für die Berechnung der Wahlwerbungsausgaben herangezogen werden. Herangezogen werden können auch Kosten außerhalb dieses Zeitraums: Die Voraussetzung dafür ist, dass diese für die Landtagswahl erbracht oder genutzt wurden.