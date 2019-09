Wer besitzt, der zahlt

Automatisch Anspruch auf Entschädigung bei einer Rückwidmung haben Eidgenossen nicht. In Tirol droht so mancher Gemeinde der Ruin, wenn sie Grundbesitzer entschädigen muss. In der Schweiz wird das Geld aus einem Topf bezahlt, den es in Österreich so nicht gibt. In diesen Topf zahlt jeder ein, dessen Grundstück durch Umwidmung aufgewertet wird. In St. Gallen 20 Prozent der Wertsteigerung. In Zürich sogar 80 Prozent.