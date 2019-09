Schlüssel in Hosentasche

Dass Autolenker aufgrund derartiger Missgeschicke vor verschlossenen Türen stehen, kommt immer wieder vor, weiß Peter Ampferer, Stützpunktleiter des ÖAMTC in Buch in Tirol. „Das kommt bei älteren Autos genauso oft vor wie bei neuen.“ Als Tipp rät der Experte, stets den Schlüssel in der Hand zu behalten oder in die Hosentasche zu stecken.