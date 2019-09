Verkehrsaufkommen um 30 Prozent reduzieren

In Zusammenarbeit mit Verkehrsprofis möchte man das Verkehrsaufkommen in elf Jahren um rund 30 Prozent reduzieren. Als Grundlage für geeignete Maßnahmen dient eine in Auftrag gegebene Analyse der Verkehrsströme, die im März durchgeführt wurde. „Diese hat uns gezeigt, dass ein guter Teil des Verkehrs hausgemacht ist“, weist der Sölder BM Ernst Schöpf auf den hohen Anteil an einheimischen Verkehrsteilnehmern hin. Maßnahmen wie autofreie Anreise, E-Car-Sharing oder der Ausbau der E-Ladestationen sind nur einige Projektideen. Weitere Ideen sollen aus der Bevölkerung kommen. In „Dialogabenden“ möchte man die Stimmung ausloten und die Bürger im Tal einbinden. Längenfeld startet damit am 10. Oktober, Oetz folgt eine Woche später.