In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 18. September 1814 beginnt der Wiener Kongress: In der Residenzstadt der Habsburger verhandeln führende europäische Staatsmänner monatelang über die Neuordnung des Kontinents, dessen Grenzen durch die Eroberungszüge der napoleonischen Armeen komplett verschoben worden waren.