Anfang September hat ein Wolf im Großarler Tal erstmals ein Rind angegriffen und getötet. Das legen die Bissspuren am Kehlkopf des 260 Kilogramm schweren und 14 Monate alten Jungtieres nahe, so Wolfsbeauftragter Hubert Stock. Zuvor hatte der Wolf auf derselben Alm im Juli bereits 24 Schafe gerissen, nur wenige Tage darauf fiel dem Raubtier am drei Kilometer entfernten Gamskarkogel auf Gasteiner Seite ein weiteres Schaf zum Opfer.