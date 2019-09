Um dies zu verhindern, sei ein Bargeldbetrag in der Höhe von 68.000 Euro notwendig. Unter diesem Vorwand wurde die 71-jährige Frau aus Wolfsberg am Freitag kontaktiert und zur Zahlung gebeten. Die Übergabe des hohen Geldbetrages, den die Frau bereits bei der Bank behoben hatte, sollte in Wolfsberg erfolgen. Kurz bevor es dazu kommen konnte, wurde die Frau aber skeptisch und erstattete bei der Polizeiinspektion Wolfsberg Anzeige.