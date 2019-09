30 hoch motivierte Freunde des Kastells Dornau hatten, wie berichtet, beim „Race Across Burgenland“ für René mitgemacht. Gelaufen wurden 218 Kilometer von Kittsee bis Kalch. „Unser Ziel ist es, so viel Geld wie möglich zu sammeln“, erklärt Lueger. Der tragische Grund: René G. - er leidet an dem 3C-Syndrom - hatte bei einem Unfall am 29. Dezember 2018 ein schweres Schädelhirntrauma erlitten. Nach dem Unglück lag René auf der Kinderintensivstation im Landeskrankenhaus Graz, seit kurzem befindet er sich auf der offenen Station mit Aussicht auf baldige Entlassung. Im Haus der Familie in Rechnitz werden im Erdgeschoß zwei Räume generalsaniert und barrierefrei.