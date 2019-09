Nah an der Arbeitspraxis

„Wir machten Workshops mit den IT-Experts“, sagt Ewald Staltner, Schuldirektor der HLW. Darin wurde ausgearbeitet, „was die Absolventen unserer neuen Fachrichtung am Schluss können müssen.“ Die Bedürfnisse, Anforderungen und praktischen Erfahrungen der Wirtschaftstreibenden flossen direkt in den Lehrplan ein. Und: „Wir entwickeln das Angebot laufend im Dialog mit der Wirtschaft weiter“, so Staltner.