Die frischgebackene US-Open-Siegerin Bianca Andreescu ist am Sonntag nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt in Mississauga, Ontario, geehrt worden. Die erst 19-jährige Kanadierin, die vor neun Tagen mit einem Finalsieg in New York über Serena Williams in die Top Five der Tennis-Weltrangliste vorgestoßen war, hat es als erste Kanadierin überhaupt geschafft, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.