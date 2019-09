Tausende Dschihadisten in Gefängnissen

Seit der Einnahme der letzten IS-Bastion in Ostsyrien im März sitzen Tausende mutmaßliche Dschihadisten in überfüllten Gefängnissen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die den Kampf gegen die IS-Miliz angeführt hatten. Zudem befinden sich Zehntausende Frauen und Kinder in Internierungslagern im Nordosten Syriens, unter ihnen rund 12.000 Ausländer. Das Rote Kreuz beschrieb die Zustände in den Lagern Anfang Juli als „apokalyptisch“.