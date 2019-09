Das Thema liegt Glasner am Herzen. Das ist deutlich zu spüren. Die aktuelle politische Situation in seinem Heimatland, aber auch die vielen Stimmen für die die deutsche AfD in Deutschland hält er für besorgniserregend. „Ich finde es schade, dass wir für viele Themen wie zum Beispiel für Integration keine richtigen Lösungen haben“, sagt Glasner. Wichtig wäre es, „Voraussetzungen zu schaffen, die Sprache zu lernen, um dann auch Inhalte zu transportieren“.